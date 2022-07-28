Основные усилия противник сосредотачивается на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, сдерживании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ. Также оккупанты сосредотачиваются на создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Также отмечается, что боевой, численный состав и характер действий группировки врага остаются без существенных изменений.

На Волынском и Полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций прибывших на ротацию подразделений.

На Северском направлении, по имеющейся информации, федеральная служба безопасности российской федерации ужесточает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах. Кроме того, враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Николаевки Черниговской области и Товстодубового и Рясного на Сумщине.

На Харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов. Также враг нанес авиаудар неподалеку от Русских Тишек.

На Славянском направлении, с целью поиска слабых мест в обороне наших подразделений, оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Долгенькое - Мазановка и Пасека - Долина, успеха не имели.

На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия в направлениях Клиново - Бахмут и Мироновский - Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить.

На направлении Возрождения – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью усиления группировки войск на Запорожском направлении проводит переброску дополнительных подразделений.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и возвращении утраченных позиций на Криворожском направлении.

Украинские воины отразили штурм в направлении Брускинское – Белогорка. Оккупанты понесли потери и отошли.

Напомним, началась операция по освобождению Херсона.

Также сообщалось, что оккупантам в Херсоне посоветовали учиться пересекать Днепр вплавь.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.