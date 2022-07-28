Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ. Также оккупанты сосредотачиваются на создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.
Также отмечается, что боевой, численный состав и характер действий группировки врага остаются без существенных изменений.
На Волынском и Полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций прибывших на ротацию подразделений.
На Северском направлении, по имеющейся информации, федеральная служба безопасности российской федерации ужесточает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах. Кроме того, враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Николаевки Черниговской области и Товстодубового и Рясного на Сумщине.
На Харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов. Также враг нанес авиаудар неподалеку от Русских Тишек.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Дефолт "Нафтогаза": украинцам сообщили, будет ли в их домах газ и что делать со счетами
Удар ВСУ по Антоновскому мосту: Виталий Ким раскрыл детали, как готовится контрнаступление на юге
Водитель грузовика растрощил военную технику на дороге: кадры серьезной аварии в россии
"Не то сделали": у ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении
На Славянском направлении, с целью поиска слабых мест в обороне наших подразделений, оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Долгенькое - Мазановка и Пасека - Долина, успеха не имели.
На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия в направлениях Клиново - Бахмут и Мироновский - Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить.
На направлении Возрождения – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью усиления группировки войск на Запорожском направлении проводит переброску дополнительных подразделений.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и возвращении утраченных позиций на Криворожском направлении.
Украинские воины отразили штурм в направлении Брускинское – Белогорка. Оккупанты понесли потери и отошли.
Напомним, началась операция по освобождению Херсона.
Также сообщалось, что оккупантам в Херсоне посоветовали учиться пересекать Днепр вплавь.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.