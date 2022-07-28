Подробности
«Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах выбило окна и кровлю», - отметил городской голова.
Также ракета попала на территорию водной станции Кораблестроительного университета, повредив складское помещение.
"Вот такая воронка от российского снаряда здесь образовалась. К счастью, ракета попала в открытую территорию и учебное оборудование уцелело. Частично разрушено только складское помещение", - сообщил мэр.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Погиб Герой Украины: обеспечивал мирное небо над головой для миллионов украинцев
Удар ВСУ по Антоновскому мосту: Виталий Ким раскрыл детали, как готовится контрнаступление на юге
Прощание с Русланой Писанкой, появились непредсказуемые препятствия: "Оказывается..."
"Холостяк" Макацария показал, как с молоденькой женой наслаждается медовым месяцем: фото
На территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
«Что касается жилых домов, в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек», - отметил Александр Сенкевич.
Напомним, водитель грузовика растрощил военную технику на дороге: кадры серьезной аварии в россии
Также сообщалось, что в СНБО оценили вероятность ударов по территории россии.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты закрепляются на новых позициях.