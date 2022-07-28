Утром 28 июля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Николаеву, в результате - разрушены школа и жилые дома.

Подробности сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах выбило окна и кровлю», - отметил городской голова.

Также ракета попала на территорию водной станции Кораблестроительного университета, повредив складское помещение.

"Вот такая воронка от российского снаряда здесь образовалась. К счастью, ракета попала в открытую территорию и учебное оборудование уцелело. Частично разрушено только складское помещение", - сообщил мэр.

На территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

«Что касается жилых домов, в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек», - отметил Александр Сенкевич.

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Также сообщалось, что в СНБО оценили вероятность ударов по территории россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты закрепляются на новых позициях.