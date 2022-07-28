Російський солдат загинув від куль своїх побратимів, коли захищав від обстрілу двох українок під Харковом.

Кароліна Перліфон, що вижила, повідомила про інцидент у своєму Інстаграм. За її словами, під обстріл вона разом із матір'ю потрапили на виїзді з міста Харкова.

«Хвилин 15 ми відсиджувалися, потім по нас почалася стрілянина. Маму поранили в руку, я почула, як вона закричала від болю. І в цей час мене кидає солдат на землю і багато разів кричить: „Не стріляй, це свої“. Він кричить російським солдатам не стріляй. Починається сильний обстріл. Мертвий солдат падає на мене. Другого також підстрілюють. А мама мовчить. Я піднімаюсь і розумію, що вона мертва», - розповіла Кароліна на відео.

У Росії про подвиг солдата швидко забули. Його поховали таємно та без почестей. У росЗМІ історію спотворили телеграм-канал «Верстка».

Як вдалося з'ясувати, лейтенанта Івана Леванкова поховали у смоленському селі.

Про причину, чому подвиг Леванкова на батьківщині замовкли, а «у списках немає», розповіла врятована дівчина.

«Він був розстріляний своїми ж. Тому їм простіше закопати його і нехай ніхто про це не знає», - пояснила вона.

Нагадаємо, операція зі звільнення Херсона вже фактично розпочалася.

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