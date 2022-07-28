Выжившая Каролина Перлифон сообщила об инциденте в своем Инстаграм. По ее словам, под обстрел она вместе с матерью попали на выезде из города Харькова
«Минут 15 мы отсиживались, потом по нам началась стрельба. Маму ранили в руку, я услышала, как она закричала от боли. И в это время меня кидает солдат на землю и кричит много раз: „Не стреляй, это свои“. Он кричит русским солдатам не стреляй. Начинается сильный обстрел. Мертвый солдат падает на меня. Второго тоже подстреливают. А мама молчит. Я поднимаюсь и понимаю, что она мертва», — рассказала Каролина на видео.
В россии о подвиге солдата быстро забыли. Его похоронили тайно и без почестей. В росСМИ историю исказили, сообщает
Как удалося выяснить, лейтенанта Ивана Леванкова похоронили в смоленской деревне.
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О причине, почему подвиг Леванкова на родине замолчали, а «в списках не значится», рассказала спасенная девушка.
«Он был расстрелян своими же. Поэтому им проще его закопать и пусть никто об этом не знает», - объяснила она.
Напомним, операция по освобождению Херсона уже фактически началась.
Также появились кадры Антоновского моста после филлигранных ударов ВСУ.
Кроме того, оккупантам порекомендовали учиться пересекать Днепр вплавь, либо готовиться к смерти.