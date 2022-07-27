Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя новые удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.
«Редкая птица вылетит из середины Днепра. Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством ru-ПВО, которое перехватывает ua-ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть», – предупредил врага Подоляк.
Между тем, в сети появились кадры Антоновского моста после ночных ударов ВСУ. Теперь мост перекрыт даже для легковых автомобилей пропагандистов. Сооружение получило серьезные повреждения.
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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что уничтожение этого моста является первоочередной задачей ВСУ для дальнейшего изгнания противника с правого берега Днепра и освобождения Херсона.
"Невозможность использовать Антоновский мост сильно усложнит логистику противнику, что не позволит им в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона", - говорил Жданов.
Также сообщалось, что начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные нанесли точечные ракетные удары по Антоновскому мосту в Херсоне.
Представитель сил юга отметила, что ВСУ ценят все, что есть в нашей стране, даже когда оно под контролем оккупантов.
"Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага", - сказала Гуменюк. По ее словам, работа украинской артиллерии деликатна и ювелирна, и направлена больше на деморализацию российской армии.
Напомним, ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.
Также сообщалось, что приближается роковой для россиян месяц – почему "черного" августа боится даже путин.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ ожесточенно отражают вражеские штурмы.