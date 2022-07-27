Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя новые удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.

«Редкая птица вылетит из середины Днепра. Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством ru-ПВО, которое перехватывает ua-ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть», – предупредил врага Подоляк.

Рідкісна птиця ВИЛЕТИТЬ із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2022

Между тем, в сети появились кадры Антоновского моста после ночных ударов ВСУ. Теперь мост перекрыт даже для легковых автомобилей пропагандистов. Сооружение получило серьезные повреждения.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что уничтожение этого моста является первоочередной задачей ВСУ для дальнейшего изгнания противника с правого берега Днепра и освобождения Херсона.

"Невозможность использовать Антоновский мост сильно усложнит логистику противнику, что не позволит им в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона", - говорил Жданов.

Также сообщалось, что начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные нанесли точечные ракетные удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

Представитель сил юга отметила, что ВСУ ценят все, что есть в нашей стране, даже когда оно под контролем оккупантов.

"Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага", - сказала Гуменюк. По ее словам, работа украинской артиллерии деликатна и ювелирна, и направлена ​​больше на деморализацию российской армии.

Напомним, ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.

Также сообщалось, что приближается роковой для россиян месяц – почему "черного" августа боится даже путин.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ ожесточенно отражают вражеские штурмы.