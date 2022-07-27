Об этом, как пишет Politeka.net, официально сообщила представитель прессцентра Cил обороны Юга Наталья Гуменюк, заверив, что хорошие новости из Херсонщины будут поступать и дальше.

"У нас все идет вперед. Мы двигаемся по тем стратегическим направлениям, которые себе очертили. И никому нас не остановить, даже врагу", - заверила Гуменюк.

По ее словам, работа нашей артиллерии настолько щепетильная и ювелирная, что больше направлена ​​на деморализацию войска противника.

«Поэтому удары по Антоновскому мосту были. Но они были филигранны», - рассказала Гуменюк, рассказав, что силы ВСУ держат под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, имеющие для врага критическое значение.

Это не позволяет ему маневрировать, подтягивать силы и боеприпасы. Также Гуменюк подчеркнула, что украинская армия не рушит инфраструктуру нашей страны, а планы врага.

Между тем, местный гауляйтер Кирилл Стремоусов подтвердил, что движения по мосту больше нет. Теперь переправа через Днепр будет осуществляться паромами и понтонами. При этом Стремоусов несколько раз нервно повторил, что это ни на что не повлияет.

В свою очередь российские пропагандистские СМИ сообщают, что движение по Антоновскому мосту перекрыли после украинского удара. Оккупанты, разумеется, пытаются обставить все так, будто повреждения несерьезны, но понтонные переправы придется строить. Однако в комментариях к сообщению люди пишут, что повреждения на самом деле очень серьезны.

«Антоновскому мосту кранты. Разбили полотно и опорную систему. Теперь восстанавливать только специалистам, то есть после войны», - говорится в одном из комментариев.

Ранее военный аналитик Олег Жданов подчеркивал, что уничтожение Антоновского моста является первоочередной задачей для дальнейшего изгнания противника с правого берега Днепра и освобождения Херсона.

«Невозможность использовать Антоновский мост сильно усложнит логистику противнику, что не позволит им в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона», – объяснял Жданов.

Напомним, ВСУ освободили несколько населенных пунктов на Херсонщине.

Также сообщалось, что приближается роковой для россиян месяц - почему "черного" августа боится даже путин.

Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ ожесточенно отбивают вражеские штурмы один за другим.