Наши союзники передали и передают высокоточное вооружение, а мы применяем его с умом.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, рассказывая об операции по освобождению Херсона от российских захватчиков.

По словам представителя ОП, военно-политическое руководство Украины кардинально отличиается от российского, которое не бережет жизни ни военнослужащих, ни гражданских.

Арестович отметил, что Жуковский стиль ведения боевых действий был возможен только, когда командование не ценит своих солдат и офицеров и, кроме того, имеет их огромное количество.

У россии, подчеркнул Арестович, есть только первая составляющая и это ведет ее к краху.

Украина же воюет не так.

«Операция по освобождению Херсона, можно сказать, уже началась. Сколько бы противник не нагнал сил и средств на западный берег Днепра, ВСУ оставят их сперва без складов боеприпасов, топлива, связи и командования, а потом будет зачищать остатки сил», - сообщил советник главы ОП, рассказывая о тактике ВСУ.

В результате у противника будет три пути: либо отступать, если такая возможность у них вообще будет, либо сдаваться и попасть в плен, либо же быть уничтоженным.

Также Арестович напомнил, что у ВСУ есть положительный опыт по освобождениию территорий. Так была выбита российская армия из-под Чернигова, Сум и Киева. Сс тех пор, подчеркнул представитель ОП, Украина научилась воевать еще лучше.

Добавим, что советник главы ОП также предположил, что битва за Херсон будет страшной.

"Я думаю, что первое сражение они дадут. За Херсон будет драка страшной. Но если мы их переломим, у них будет полное обрушение. Они не поверят в свои возможности дальше эффективно обороняться. Так что может повториться история с Киевщиной, Черниговщиной для них", – рассказал в интервью UKRLIFE.TV Арестович.

Прдставитель Офиса президента Украины подчеркнул, что оккупанты не только не достигли своих целей, но еще «еще и будут выгребать от нас».

Напомним, ранее появились кадры Антоновского моста в Херсоне после ударов ВСУ.

Также сообщалось, что оккупантам в Херсоне посоветовали учиться пересекать Днепр вплавь.

Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ освободили несколько населенніх пунктов на Херсонщине.