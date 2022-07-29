Як повідомляється в телеграм-каналі Енергодар , загарбники допомагають родичам переїхати в окуповане місто і вселяються в порожні квартири місцевих жителів, що виїхали з міста.

Зокрема, один із місцевих повернувся до Мелітополя, щоб забрати документи. Однак, коли він відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку, яку привіз до квартири її чоловік-військовий.

Такі випадки не поодинокі, як зазначили у повідомленні. Зокрема, нове житло військові пропонують не лише своїм дружинам, а й родичам. Найчастіше вони поселяються на окупованих базах відпочинку у Кирилівці та Степанівці.

Раніше ми писали, що росіяни вже п'ять місяців щодня зазнають великих втрат в Україні. Сотнями помирають загарбники з республік у складі РФ, зокрема, з Бурятії та Туви. Багато хто з них їде воювати, а додому приїжджає вже в трунах.

Нагадаємо, про повний літак "вантажу-200": на відео показали, як росіяни повертаються на батьківщину зі "спецоперації"

Також повідомлялося, що наближається фатальний для росіян місяць – чому "чорного" серпня боїться навіть путін.

Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ запекло відбивають ворожі штурми один за одним.