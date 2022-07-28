Российская армия уже пять месяцев несет колоссальные потери на войне против Украины.

Пока президент россии путин заявляет, что «спецоперация идет по плану» и «потерь нет», распространяемые по сети видео демонстрируют совершенно другую картину.

В частности, в телеграм-канале «СтратКом ВСУ» показали, как "возвращаются" на родину российские солдаты.

"Все 200-е. Полный самолет "груза-200", - говорится в подписи к кадрам.

На видео самолет, который летит в Туву, полностью забит деревянными ящиками с "грузом 200".

«Просто сказочное видео. Ту не нужно ничего придумывать или как помойные москальские "военкоры" монтировать. Здесь все, как говорится в Одессе "картина маслом". Кратко. Четко. Понятно. У кого есть желание, можете даже сосчитать», - отмечается в публикации.

Согласно последним данным, за прошедшие сутки наши военные уничтожили 160 российских вояк. Всего на войне против Украины погибли 40 230 российских оккупантов.

В Генштабе ВСУ отмечают, что потери врага могут быть неточные, поскольку на горячих направлениях трудно вести точный подсчет. На самом деле ликвидированных оккупантов может быть больше.

Напомним, массированный удар нанесен по Николаеву, разрушены школа и дома: кадры огромной воронки

Также сообщалось, что приближается роковой для россиян месяц - почему "черного" августа боится даже путин.

Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ ожесточенно отбивают вражеские штурмы один за другим.