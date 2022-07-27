Российский президент владимир путин "человек – не чужой мистике" и может верить в какие-то мистические даты.

Об этом заявил адвокат и известный российский правозащитник Марк Фейгин.

«"Август, как я уже говорил много раз, – критический, роковой месяц для России. В России его, августа, боятся. Раньше октября боялись – теперь августа. Потому что в августе самые значительные события происходили", – сообщил Фегйни в интервью «В гостях у Дмитрия Гордона», добавив, что именно в августе может произойти освобождение Херсона и вообще правобережного плацдарма.

«Это самое большое его опасение сейчас», - подчеркнул Фейгин.

Добавим, что ранее ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что в августе наступит переломный момент в войне, а масштабные боевые действия практически прекратятся уже к концу 2022 года.

По его словам, контрнаступление на Херсон будет тяжелым, но не невозможным.

В свою очередь в издании «Украинская правда» напомнили, что к августу у россиян отношение, как к «черному» месяцу и перечислили некоторые трагедии и несчастья, который произошли в рф именно в последний месяц лета.

– Август 1998 года. Обрушение рубля и дефолт в РФ. Этим же летом на Москву обрушился ураган (погибли 11 человек, 200 получили ранения).

– Август 1999 года. Теракт в торговом комплексе на Манежной площади (40 раненых, один погибший). За ним раздались осенние взрывы жилых домов на Каширском шоссе (124 смерти) и улице Гурьянова (106 погибших).

– Август 2000 года. Теракт в подземном переходе у метро Пушкинская в Москве (13 смертей). Гибель атомной подводной лодки "Курск" (118 трупов). Пожар в Останкинской башне (трое погибших).

– Август 2004 года. Два самолета, вылетевших из Домодедово, взрывают смертницы (в общей сложности погибли 132 человека). В конце месяца, 31 августа, теракт на станции метро "Рижская" (10 смертей, 51 человек получил ранения). А на следующий день происходит Беслан (более 300 погибших, в основном дети; еще около 600 ранены).

– Август 2006 года. Взрыв на черкизовском рынке в Москве (14 смертей).

– Август 2009 года. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (75 погибших).

«Причину своих бед россияне всегда искали в ком-то другом или в чем-то другом, мистическом и неизвестном. Но только не в своей власти и не в себе», - отмечает автор публикации.

Напомним, ВСУ освободили несколько населенных пунктов на Херсонщине.

Также сообщалось, что украинские защитники ожесточенно отбивают один штурм за другим.

Кроме того, Politeka.net писала, что британская разведка узнала новые проблемы оккупантов.