Как сообщается в телеграм-канале Энергодар , захватчики помогают родственникам переехать в оккупированный город и вселяются в пустые квартиры уехавших из города местных жителей.

В частности, один из местных вернулся в Мелитополь, чтобы забрать документы. Однако, когда он открыл дверь, увидел у себя дома бурятку, которую привез в квартиру ее муж-военный.

Такие случаи не единичны, как отметили в сообщении. В частности, новое жилье военные предлагают не только своим женам, но и родственникам. Чаще всего они поселяются на оккупированных базах отдыха в Кирилловке и Степановке.

Ранее мы писали, россияне уже пять месяцев ежедневно несут большие потери в Украине. Сотнями умирают захватчики из республик в составе РФ, в частности, из Бурятии и Тувы. Многие из них уезжают воевать, а домой приезжают уже в гробах.

Напомним, про полный самолет "груза-200": на видео показали, как россияне возвращаются на родину со "спецоперации"

Также сообщалось, что приближается роковой для россиян месяц - почему "черного" августа боится даже путин.

Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ ожесточенно отбивают вражеские штурмы один за другим.