Как сообщается в
В частности, один из местных вернулся в Мелитополь, чтобы забрать документы. Однако, когда он открыл дверь, увидел у себя дома бурятку, которую привез в квартиру ее муж-военный.
Такие случаи не единичны, как отметили в сообщении. В частности, новое жилье военные предлагают не только своим женам, но и родственникам. Чаще всего они поселяются на оккупированных базах отдыха в Кирилловке и Степановке.
Ранее мы писали, россияне уже пять месяцев ежедневно несут большие потери в Украине. Сотнями умирают захватчики из республик в составе РФ, в частности, из Бурятии и Тувы. Многие из них уезжают воевать, а домой приезжают уже в гробах.
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Также сообщалось, что приближается роковой для россиян месяц - почему "черного" августа боится даже путин.
Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ ожесточенно отбивают вражеские штурмы один за другим.