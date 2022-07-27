Российские оккупанты продолжают наносить авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Как сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг осуществлял огненное поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии.

Посредством приведенных через водные препятствия понтонных переправ пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от многих населенных пунктов и авиаудар возле Серебрянки.

Кроме того, враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское, но успеха не имел и отошел.

На Бахмутском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру и безуспешно вел стрелковые бои в районе населенного пункта Соледарь.

Также оккупанты провели разведку боем у Семигорья, но, потерпев огненное поражение и потери, отошли. В районах Семигорья и Кодемы продолжаются боевые действия.

В Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Совершил систематические обстрелы возле населенных пунктов и нанес авиаудары возле Любомировки и Новониколаевки.

Враг вел штурмовые действия в районе Белогорки, успеха не имел, отошел.

Напомним, ВСУ уволили несколько неселенных пунктов в Херсонской области.

Кроме того, сообщалось, что в ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении.

Также Politeka.net писала, что британская разведка узнала новые проблемы оккупантов.