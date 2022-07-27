Как сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг осуществлял огненное поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии.
Посредством приведенных через водные препятствия понтонных переправ пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений.
На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от многих населенных пунктов и авиаудар возле Серебрянки.
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"Не то сделали": у ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении
Кроме того, враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское, но успеха не имел и отошел.
На Бахмутском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру и безуспешно вел стрелковые бои в районе населенного пункта Соледарь.
Также оккупанты провели разведку боем у Семигорья, но, потерпев огненное поражение и потери, отошли. В районах Семигорья и Кодемы продолжаются боевые действия.
В Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов.
На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Совершил систематические обстрелы возле населенных пунктов и нанес авиаудары возле Любомировки и Новониколаевки.
Враг вел штурмовые действия в районе Белогорки, успеха не имел, отошел.
Напомним, ВСУ уволили несколько неселенных пунктов в Херсонской области.
Кроме того, сообщалось, что в ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении.
Также Politeka.net писала, что британская разведка узнала новые проблемы оккупантов.