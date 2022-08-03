Відео рятувальної операції оприлюднила
Після рясного та тривалого дощу дорога, якою жителі окупованих територій виїжджають до Запоріжжя, перетворилася на місиво із бруду.
«2 серпня рятувальники продовжили надавати допомогу громадянам, які внаслідок негоди опинилися у пастці на об'їзній ґрунтовій дорозі у селі Кам'янське Василівського району. Це – «Дорога життя», якою тисячі громадян, рятуючись від війни, їдуть до обласного центру », - йдеться у повідомленні.
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Рятувальна операція тривала майже 12 годин під постійними ворожими обстрілами.
Співробітники ДСНС, ризикуючи власним життям, відбуксували за допомогою тягачів 50 вантажівок, автобусів, мікроавтобусів, у яких перебували діти та люди похилого віку.
Зазначається, деякі вантажівки доводилося витягувати, використовуючи кілька одиниць спецтехніки одночасно.
Загалом, починаючи з 1 серпня, співробітники ДСНС відбуксували близько 100 вантажних автомобілів та 450 легкових автотранспортних засобів.
Нагадаємо, що зроблено термінове звернення до мешканців окупованого міста у Запорізькій області
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