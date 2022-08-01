Российские пропагандисты сами не раз случайно спалили наличие отражателей возле моста, когда писали материалы о тех же попаданиях.

Российско-оккупационные войска установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского моста, ведущего в Херсон. Таким образом, они хотят уберечься от ракетных ударов со стороны ВСУ.

На планы оккупантов указали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Украинский блогер Сергей Стерненко опубликовал соответствующие снимки.

«Спутниковые снимки показали, что российские войска вырыли траншеи у Антоновского моста (на правом берегу реки Днепр) и установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить украинские ракетные удары», — говорится в сообщении.

В то же время Стерненко подчеркнул, что это не помогает совсем. Ракеты попадали неоднократно уже после того, как захватчики поставили эти «пирамидки». А чтобы узнать это, не надо смотреть спутниковые снимки. Потому что российские пропагандисты сами не раз случайно спалили наличие отражателей возле моста, когда писали материалы о тех же попаданиях.

В ISW добавили, что судя по кадрам в социальных сетях, российские войска также пытаются отремонтировать мост. Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский писал, что оккупанты работают без расчетов погрузки и инженерных планов, просто накрывая плитами поврежденные участки.

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