Видео спасательной операции обнародовала
После обильного и продолжительного дождя дорога, по которой жители оккупированных территорий выезжают в Запорожье, превратилась в месиво из грязи.
«2 августа спасатели продолжили оказывать помощь гражданам, которые в результате непогоды оказались в ловушке на объездной грунтовой дороге в селе Каменское Васильевского района. Это – «Дорога жизни», по которой тысячи граждан, спасаясь от войны, едут в областной центр», - говорится в сообщении.
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Спасательная операция продолжалась почти 12 часов под постоянными вражескими обстрелами.
Сотрудники ГСЧС, рискуя собственной жизнью, отбуксировали с помощью тягачей 50 грузовиков, автобусов, микроавтобусов, в которых находились дети и пожилые люди.
Отмечается, что некоторые грузовики приходилось извлекать, используя несколько единиц спецтехники одновременно.
В общей сложности, начиная с 1 августа, сотрудники ГСЧС отбуксировали около 100 грузовых автомобилей и 450 легковых автотранспортных средств.
Напомним, что сделано срочное обращение к жителям оккупированного города в Запорожской области
Как сообщала Politeka, вдоль Антоновского моста установили "пирамидки", войска рф боятся новых ударов ВСУ.
Также Politeka писала, что Кулеба указал на "знаки", которые россия ежедневно посылает Украине.