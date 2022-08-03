Передвижение по «дороге жизни» из Мелитополя в Запорожье сейчас очень опасно, в ловушке застряли сотни автомобилей

Видео спасательной операции обнародовала пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

После обильного и продолжительного дождя дорога, по которой жители оккупированных территорий выезжают в Запорожье, превратилась в месиво из грязи.

«2 августа спасатели продолжили оказывать помощь гражданам, которые в результате непогоды оказались в ловушке на объездной грунтовой дороге в селе Каменское Васильевского района. Это – «Дорога жизни», по которой тысячи граждан, спасаясь от войны, едут в областной центр», - говорится в сообщении.

Спасательная операция продолжалась почти 12 часов под постоянными вражескими обстрелами.

Сотрудники ГСЧС, рискуя собственной жизнью, отбуксировали с помощью тягачей 50 грузовиков, автобусов, микроавтобусов, в которых находились дети и пожилые люди.

Отмечается, что некоторые грузовики приходилось извлекать, используя несколько единиц спецтехники одновременно.

В общей сложности, начиная с 1 августа, сотрудники ГСЧС отбуксировали около 100 грузовых автомобилей и 450 легковых автотранспортных средств.

Напомним, что сделано срочное обращение к жителям оккупированного города в Запорожской области

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