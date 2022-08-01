Призывы к прекращению огня, которые раздаются в Европе и Америке, абсолютно неуместны.

Россия не намерена прекращать войну против Украины. Страна-агрессор ежедневно отправляет 'знаки', что восстановление мира ее не интересует.

Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что кремль не заинтересован в проведении переговоров.

"Нет сигналов, свидетельствующих о том, что москва хочет вести переговоры. Россия хочет и дальше воевать. Мы ежедневно получаем эти "знаки" в виде ракетных обстрелов, в виде заявлений руководства россии и высших должностных лиц о том, что надо свергнуть Зеленского. Нет на самом деле никаких сигналов о мире и переговорах", – сказал Кулеба.

Что бы там ни заявляли российские чиновники о переговорах, приоритетом россии остается война. Она и дальше стремится разрушить Украину и расколоть Запад.

Кроме того, он добавил, что призывы к прекращению огня, которые раздаются в Европе и Америке, абсолютно неуместны. Сейчас не время соглашаться на невыгодные предложения о прекращении огня или мирных соглашений

По его словам, для владимира путина прекращение огня сейчас только позволит его истощенной армии вторжение взять перерыв, чтобы впоследствии продлить агрессию.

Напомним, что британская разведка раскрыла реальную ситуацию на Запорожье и новый план рф.

Как сообщала Politeka, экс-соратник путина после бегства из рф оказался в реанимации с редким диагнозом.

Также Politeka писала, что оккупанты умышленно ударили по жилым кварталам Днепропетровщины, кадры.