Мэр оккупированного Энергодара в Запорожской области Дмитрий Орлов заявил, что эвакуироваться из города нет возможности.

Причина — затопленные дороги после обильного и продолжительного дождя. Об этом Дмитрий Орлов сообщил в Telegram.

Городской голова отметил, после прошедшего в районе сильного и длительного дождя проехать на Запорожье по объездной дороге возле Каменского физически невозможно.

"Поэтому на ближайшие несколько дней возможности эвакуироваться через Васильевку нет — дорога размыта и станет ловушкой для легкового транспорта", — заявил Дмитрий Орлов.

Ранее мы писали, из-за сильного ливня и ветра во временно оккупированном Мелитополе из-за сильной ливня затопило улицы, а ветром посрывало крыши.

В разных частях города от ветра падали деревья. Сломанное дерево и опора электропередач повредили припаркованные машины.

Напомним, что рф столкнулась с дилеммой при вербовке солдат.

Как сообщала Politeka, вдоль Антоновского моста установили "пирамидки", войска рф боятся новых ударов ВСУ.

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