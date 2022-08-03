Українські військові поповнили обмінний фонд, захопивши в полон російських солдатів, які ховалися у лісопосадці.

Відповідне відео о прилюднили у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій Збройних сил України.

У підписі зазначається, що «улов» з окупантів вдалося роздобути на сході України, де зараз тривають серйозні бої.

Загарбники ховалися у лісосмузі. Коли одного із полонених запитали, навіщо приїхав до України, він відповів, "наказ був".

"Свіже поповнення обмінного фонду. Полонені на сході російські окупанти", – йдеться у повідомленні.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, за останню добу на території України знищено 180 російських загарбників, а з початку повномасштабної війни втрати РФ живою силою досягли орієнтовно 41 350 військових. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, що окупанти рідше використовують авіацію та отримали відсіч на кількох напрямках.

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