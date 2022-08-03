Как сообщает Генштаб ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях проведена тренировка по связи генерального штаба вооруженных сил республики беларусь. Оккупанты продолжают использовать территорию республики для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.
На Северском направлении противник вел обстрелы позиций наших войск из ствольной артиллерии, вел воздушную разведку в приграничных районах.
На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений сил обороны.
На Харьковском направлении обстреливал районы населенных пунктов.
Оккупанты осуществили выдвижение в направлении Кочубеевка - Дементиевка, получили отпор и отошли.
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На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты обнаружены и обезврежены.
В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивается на Бахмутском направлении.
На направлении Северска противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков.
На Бахмутском направлении с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей, враг вел артиллерийские обстрелы, нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.
Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.
На направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.
На направлениях Возрождения – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.
На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали район Авдеевки. Пытались улучшить тактическое положение - безуспешно, с потерями отошли.
Из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена на Запорожское направление в конце мая текущего года, передана для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.
Для противодействия техническим средствам разведки противник развертывает средства радиоэлектронной борьбы.
На Южнобужском направлении враг в целях сковывания действий наших войск обстреливает позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов, задействовал авиацию для удара по району урочища Плотницкое.
Оккупанты также продолжают принимать меры по обеспечению защиты мостовых переправ через Днепр.
Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок. Усилие сосредотачивается на поражении военных объектов на Донецком направлении. В связи с плохими погодными условиями интенсивность полетов авиации снижена.
Напомним, россияне расправились с мужчиной за проукраинскую позицию.
Также сообщалось, что оккупанты случайно взорвали собственный поезд.
Кроме того, Politeka.net писала, что враг сменил тактику на Херсонщине.