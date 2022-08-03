Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам.

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях проведена тренировка по связи генерального штаба вооруженных сил республики беларусь. Оккупанты продолжают использовать территорию республики для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.

На Северском направлении противник вел обстрелы позиций наших войск из ствольной артиллерии, вел воздушную разведку в приграничных районах.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений сил обороны.

На Харьковском направлении обстреливал районы населенных пунктов.

Оккупанты осуществили выдвижение в направлении Кочубеевка - Дементиевка, получили отпор и отошли.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты обнаружены и обезврежены.

В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивается на Бахмутском направлении.

На направлении Северска противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков.

На Бахмутском направлении с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей, враг вел артиллерийские обстрелы, нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.

На направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.

На направлениях Возрождения – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали район Авдеевки. Пытались улучшить тактическое положение - безуспешно, с потерями отошли.

Из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена на Запорожское направление в конце мая текущего года, передана для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

Для противодействия техническим средствам разведки противник развертывает средства радиоэлектронной борьбы.

На Южнобужском направлении враг в целях сковывания действий наших войск обстреливает позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов, задействовал авиацию для удара по району урочища Плотницкое.

Оккупанты также продолжают принимать меры по обеспечению защиты мостовых переправ через Днепр.

Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок. Усилие сосредотачивается на поражении военных объектов на Донецком направлении. В связи с плохими погодными условиями интенсивность полетов авиации снижена.

Напомним, россияне расправились с мужчиной за проукраинскую позицию.

Также сообщалось, что оккупанты случайно взорвали собственный поезд.

Кроме того, Politeka.net писала, что враг сменил тактику на Херсонщине.