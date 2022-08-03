О возможных двойниках президента страны-агрессора россии путина говорят уже давно. А с каждым новым его публичным появлением эти слухи усиливаются. Также много обсуждается тема состояния здоровья старого диктатора. И на фоне этого тема двойников становится еще более актуальной. В пользу этого также может свидетельствовать то, что внешность и элементы поведения, а также манеры и даже рост путина регулярно меняются. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"А жив ли путин? У него картинка уха разная, а это как отпечаток пальца. У каждого человека картинка уха уникальная, она не может повториться", – говорит он.

Буданов подтвердил, что путин серьезно болен. Именно с этим связана обязательная самоизоляция для тех, кто с ним контактирует, длинные столы на переговорах с мировыми лидерами и на встречах с подчиненными.

О плохом самочувствии российского президента свидетельствуют также прихрамывание и почти полная неподвижность правой руки. Здоровье диктатора пошатнулось, что делает версию о двойниках вполне реальной.

"Если проанализировать просто по открытым источникам информации того Путина, которого показывали в 1999-м году, до 2010 года, хотя там тоже были иногда двойники, но в целом этот человек, и тот человек, которого показывают сейчас, это точно разные люди", – подчеркнул Буданов.

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