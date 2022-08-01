Так, кадры российского лидера с обвисшей правой рукой мгновенно разлетелись по телеграм-каналам, соцсетям и интернет-изданиям.

Видео было сделано во время осмотра музейно-исторического парка в Кронштадте вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и его дочерью Ксенией Шойгу, которая является руководителем проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов".

Российские пропагандисты похвастались, что путин одной рукой справился с комаром, однако оставили без внимания, что права рука их диктатора практически обездвижена.

«Судя по видео с выступления Путина, он или перенёс микроинсульт, или получил какую-то травму, которая обездвижила его правую руку. Медики и специалисты пытаются дать этому своё объяснение», - прокомментировал кадры советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Также многие в соцсетях заметили, что Путин при ходьбе хромает, слегка припадя на правую ногу.

Добавим, что ранее директор ЦРУ опроверг слухи о болезни путина.

"Ходит много слухов о здоровье президента путина, но, насколько мы можем судить, он слишком здоров", - отметил Уильям Бернс, выступая на Форуме по безопасности в Аспене.

Бернс заявил, что у ЦРУ нет каких-либо доказательств того, что путин психически или физически истощен. При этом, как пишет Politico, глава Центрального разведывательного управления США подчеркнул, что его мнение является "неформальной оценкой американской разведки".

Напомним также, что Путин оправдался за свое болезненное состояние.

Кроме того сообщалось, что в окружении Путина нашли человека, который может стать его преемником.

Также Politeka.net писала, что на Путина было совершено покушение.