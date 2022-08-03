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В подписи отмечается, что «улов» из оккупантов удалось заполучить на востоке Украины, где сейчас продолжаются серьезные бои.
Захватчики скрывались в лесополосе. Когда одного из пленных спросили, зачем приехал в Украину, он ответил, "приказ был".
"Свежее пополнение обменного фонда. Плененные на востоке российские оккупанты", – говорится в сообщении.
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По официальным данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на территории Украины уничтожены 180 российских захватчиков, а с начала полномасштабной войны потери РФ в живой силе достигли ориентировочно 41 350 военных. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Напомним, что оккупанты реже используют авиацию и получили отпор на нескольких направлениях.
Как сообщала Politeka, путин появился на публике и удивил видом, заподозрили паралич.
Также Politeka писала, что Буданов раскрыл новые подробности о двойниках путина.