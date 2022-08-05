Історію жінки та її порятунку розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Жителька Харкова Любов Бобро, рятуючись від щоденного ворожого обстрілу, намагалася виїхати з дітьми через російський Білгород. Але росіяни їх, як і багато інших українських родин, обдурили. Зібрали та вивезли у важкодоступну російську глибинку.
"Нас доставили на кордон Зауралля та Західного Сибіру — до міста Курган. Шансів вирватися майже не було. Тоді моя старша дочка, яка залишилася в Україні, забила на сполох, звернувшись до Мінреінтеграції", — розповіла жінка.
Нині родина вдома. У міністерстві попереджають, що "евакуація" у бік країни-агресора є небезпечною.
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У міністерстві зазначили, що на сьогоднішній день Україні вдалося повернути 50 українських дітей із Росії.
Нагадаємо, що Росія може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це вирішаться.
Як повідомляла Politeka, Росія готувалася до санкцій, заздалегідь був створений "табір підтримки".
Також Politeka писала, що окупанти пішли у наступ на кількох напрямках.