Харків'янка з дітьми намагалася евакуюватися з-під обстрілів, проте потрапила у пастку до росіян

Історію жінки та її порятунку розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Жителька Харкова Любов Бобро, рятуючись від щоденного ворожого обстрілу, намагалася виїхати з дітьми через російський Білгород. Але росіяни їх, як і багато інших українських родин, обдурили. Зібрали та вивезли у важкодоступну російську глибинку.

"Нас доставили на кордон Зауралля та Західного Сибіру — до міста Курган. Шансів вирватися майже не було. Тоді моя старша дочка, яка залишилася в Україні, забила на сполох, звернувшись до Мінреінтеграції", — розповіла жінка.

Нині родина вдома. У міністерстві попереджають, що "евакуація" у бік країни-агресора є небезпечною.

У міністерстві зазначили, що на сьогоднішній день Україні вдалося повернути 50 українських дітей із Росії.

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