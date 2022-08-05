Историю женщины и ее спасения
Жительница Харькова Любовь Бобро, спасаясь от ежедневных вражеских обстрелов, пыталась выехать с детьми через российский Белгород. Но россияне их — как и многие другие украинские семьи — обманули. Собрали и вывезли в труднодоступную русскую глубинку.
"Нас доставили на границу Зауралья и Западной Сибири — в город Курган. Шансов вырваться почти не было. Тогда моя старшая дочь, которая осталась в Украине, забила тревогу, обратившись в Минреинтеграцию", — рассказала женщина.
Сейчас семья дома. В министерстве предупреждают, что "эвакуация" в сторону страны-агрессора опасна.
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В министерстве отметили, что на сегодняшний день Украине удалось вернуть 50 украинских детей из рф.
Напомним, что рф может ударить ракетами по Крыму, при каких условиях на это решатся.
Как сообщала Politeka, Рф готовилась к санкциям, заранее был создан "лагерь поддержки".
Также Politeka писала, что оккупанты пошли в наступление на нескольких направлениях.