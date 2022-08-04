Россия может нанести ракетный удар по Крыму. При этом, как обычно, потери среди гражданского населения россиян тревожить не будут. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Наталье Мосейчук.

По его мнению, подобный сценарий возможен после начала деоккупации полуострова и захода в Крым украинской армии. Россияне в таком случае будут оказывать сопротивление ВСУ и по возможности дистанционно влиять на полуостров.

"Они не будут считаться, что там те же самые граждане, которым они раздали российские паспорта. путин же сказал - не считать потери среди гражданского населения, главное - выполнить военную и политическую задачу. Поэтому если мы будем наступать на Крымском полуострове, вполне вероятно, что Вооруженные силы россии будут наносить огневые удары по территории Крыма", - отметил Олег Жданов.

Он также не исключил, что Украина сможет использовать российские системы ПВО, если захватит их в Крыму. Кроме того, первой задачей будет разрушение Крымского моста. Кроме того, он не исключил того, что ВСУ ударит там по Черноморскому флоту.

Напомним, что оптимистичный прогноз сбывается, "до Киева" уже никто не дойдет.

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