Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ. Также сообщается, что оккупанты ради того, чтобы вернуться домой прибегают к самоувечьям и различным симуляциям плохого здоровья.

Между тем, в частях сил специальных операций вооруженных сил республики беларусь отмечено проведение проверки боевой готовности.

На Северском направлении враг вел обстрелы из ствольной артиллерии. На Харьковском направлении противник совершил обстрел из танков, ствольной и реактивной артиллерии, предпринял попытку наступления в направлении Байрак – Гусаровка, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Долгенькое – Богородичное. Получили отпор и отошли.

На Краматорском направлении враг вел наступательный бой в направлении Яремовка - Долина, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка – Соледар, Доломитное – Майское, Возрождение – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. Во всех указанных направлениях враг успеха не имел и отошел.

Сейчас враг ведет наступательные действия в направлении Новолуганское – Кодема, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях Лозовое - Пески и Веселое - Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из артиллерии и танков. Враг нанес авиаудар недалеко от Новополя. Продолжаются боевые действия по направлению Александровка – Марьинка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Николаева, Прибугского и еще 25 населенных пунктов.

Напомним, оптимистический прогноз сбывается – "до Киева" уже никто не дойдет.

Также украинцев предупредили о резком изменении ситуации на фронте – "Мы перед затишьем".

Кроме того, сообщалось, что многоэтажка в Северодонецке упала на глазах у очевидцев.