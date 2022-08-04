В ходе реализации своего замысла страна-агрессор вербовала "агентов влияния" в высших эшелонах западного истеблишмента и просто местных коллаборантов в доступных странах.

Вот уже пять месяца развитый мир рвет связи с россией из-за войны в Украине и накладывает все новые санкции. Но оказывается накануне полномасштабного вторжения в Украину россия готовилась к внедрению западных санкций.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В частности, рф искала альтернативные каналы переориентации импорта-экспорта продукции на азиатские и африканские рынки сбыта и формировала "лагерь поддержки" войны.

Например, за счет российских инвестиций в размере около 25 миллиардов долларов было начато строительство первой атомной станции Египта в Эль-Дабаа.

Также аналогичная схема политики рф по формированию групп поддержки была реализована в ходе "африканского турне". Россия при поддержке Китая заявила о финансировании строительства АЭС в Нигерии, Гане, Замбии, Кении, Судане, Марокко и Руанде.

Кроме того, еще до войны рф сформировала так называемый международный лагерь "поддержки" будущей военной агрессии прокремлевскими лидерами нескольких стран и лоббистами в международных организациях.

В ходе реализации своего замысла страна-агрессор вербовала "агентов влияния" в высших эшелонах западного истеблишмента и просто местных коллаборантов в доступных странах.

В частности, на девятом году войны КНДР "внезапно" решила признать так называемые Л/ДНР и объявить о готовности ядерного сдерживания США, Южной Кореи и других государств.

Также "внезапно" возникла особая дружба Москвы с Пекином, инвестиционные объекты которого в Украине облетают российские ракеты, контакты на высшем уровне с Индией, которая в разы увеличила закупку российской нефти по откровенно "специальным" ценам, особые отношения с Турцией.

В СНБО объяснили, что для обхода санкций рф активизировала и каналы скрытой контрабандной доставки подсанкционных товаров, чтобы продолжать получать важные компоненты для оборонной промышленности россии и "технологический шпионаж".

Напомним, что оптимистичный прогноз сбывается, "до Киева" уже никто не дойдет.

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