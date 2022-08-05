Росіяни втрачають військову техніку не лише під час війни в Україні, а й через свою безладність

Так, у Бєлгородській області бронетранспортер російської армії врізався у приватний житловий будинок, у якому була жінка.

Після події у будівлі обвалився дах та частина стіни. Кадри показали ряд телеграм-каналів.

За попередніми даними, водій бронетранспортера не впорався з керуванням та протаранив житловий будинок. Жінка дивом не постраждала.

Зазначимо, що російські ЗМІ відмовчуються про інцидент і не дають офіційних коментарів.

"Денацифікація житлових будинків дісталася і до росіян", - прокоментували аварію автори телеграм-каналу.

Судячи з оприлюднених кадрів, будинок протаранив МТ-ЛБ — багатоцільовий броньований транспортер-тягач, який російська армія використовує як броньований транспорт для піхоти або тягач для артилерійських систем.

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