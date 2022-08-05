Так, в Белгородской области бронетранспортер российской армии врезался в частный жилой дом, в котором находилась женщина.
После происшествия в здании обвалилась крыша и часть стены. Кадры показали ряд
По предварительным данным, водитель бронетранспортёра не справился с управлением и протаранил жилой дом. Женщина чудом не пострадала.
Отметим, что российские СМИ отмалчиваются об инциденте и не дают официальных комментариев.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Оккупанты пытаются захватить сразу два города: главное, что происходит на передовой
Рф перебрасывает войска на границу с Украиной, как это может помешать ВСУ: "План прост и очевиден..."
"Решил американцу морду набить": россиянин сильно пожалел о своих желаниях, отмечая день вдв
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в дерзкой позе поставила критиков на место: "Стыдиться человеку за..."
«Денацификация жилых домов добралась и до россиян», - прокомментировали аварию авторы телеграм-канала.
Судя по обнародованным кадрам, дом протаранил МТ-ЛБ — многоцелевой бронированный транспортер-тягач, используемый российской армией как бронированный транспорт для пехоты или тягач для артиллерийских систем.
Напомним, водитель грузовика растрощил военную технику на дороге: кадры серьезной аварии в россии
Также сообщалось, фура протаранила 11 авто и загорелась: момент масштабного ДТП попал на видео
Кроме того, Рф готовилась к санкциям, заранее был создан "лагерь поддержки": какие страны оказались под каблуком