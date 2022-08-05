Россияне теряют военную технику не только во время войны в Украине, но и из-за своей безалаберности

Так, в Белгородской области бронетранспортер российской армии врезался в частный жилой дом, в котором находилась женщина.

После происшествия в здании обвалилась крыша и часть стены. Кадры показали ряд телеграм-каналов.

По предварительным данным, водитель бронетранспортёра не справился с управлением и протаранил жилой дом. Женщина чудом не пострадала.

Отметим, что российские СМИ отмалчиваются об инциденте и не дают официальных комментариев.

«Денацификация жилых домов добралась и до россиян», - прокомментировали аварию авторы телеграм-канала.

Судя по обнародованным кадрам, дом протаранил МТ-ЛБ — многоцелевой бронированный транспортер-тягач, используемый российской армией как бронированный транспорт для пехоты или тягач для артиллерийских систем.

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