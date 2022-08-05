В ДТП разбито 12 автомобилей и пострадали два десятка человек, также есть погибший

В оккупированном Крыму грузовик на скорости протаранил множество автомобилей, после чего загорелась.

Видео момента аварии удалось заснять очевидцу, после чего кадры молниеносно распространились по интернету.

Известно, что ДТП случилось на объездной дороге в аннексированном Севастополе.

По предварительным данным, у камаза с прицепом перестали работать тормоза, затем разлилось топливо. После этого фура врезалась в 11 автомобилей, среди которых были два грузовых, и через несколько секунд загорелась.

К месту ЧП прибыли все экстренные службы.

Сообщается об одном погибшем. Еще 20 человек пострадали, трое из них - дети.

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