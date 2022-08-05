Як повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, внаслідок атаки на місто поранення отримали вже 22 особи.

Серед постраждалих є 14-річний підліток, хлопчик у момент обстрілу окупантів перебував біля входу до церкви.

«Підлітка з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини у тяжкому стані доставили до реанімації обласної лікарні», - повідомила Замазєєва.

За її словами, після обіду окупанти завдавали ударів з боку Херсона. Під обстріл потрапили Балабанівка та Корабельний район Миколаєва.

У свою чергу мер міста Олександр Сенкевич додав , що площа поразки є дуже великою. Постраждали приватні будинки та багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування та жертви.

Місцеві телеграм-канали показали наслідки обстрілу.

Нагадаємо, раніше було затримано ще одного коригувальника ракетних ударів росії по Миколаївщині.

Також повідомлялося про найпотужніший за всі дні війни обстріл Миколаєва.

Крім того, Politeka.net писала про удар окупантів по зупинці громадського транспорту у Миколаєві.