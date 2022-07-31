В ночь на воскресенье, 31 июля, Николаев подвергся массированному обстрелу — наверное, самому сильному за все время.

Мощные взрывы, в том числе кассетных снарядов, раздавались после часа ночи и около пяти утра. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возник ряд пожаров. Кадры с места обстрелов пока не публикуются.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким раскрыл подробности обстрелов.

"Ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00, Николаев попал под массированные обстрелы. Предварительно, один человек погиб, два - получили ранения. В результате обстрелов поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО. Также повреждены жилые дома", — рассказал Ким.

На местах прилетов возникло несколько пожаров – загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и две хозяйственных постройки. Подробная информация уточняется.

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