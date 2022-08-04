Задержан ще один корректировщик ракетных ударов россии по Николаевщине.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, задержанный передавал россиянам точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе.

Более того, предатель делал это безвозмездно и, судя по опубликованной переписке, мечтал о скором приходе «русского мира».

Оккупантам он сообщил, что работает таксистом и возит много людей, в том числе военных.

«Работайте братья! Победа будет за нами!» - подбадривал российских захватчиков предатель украинцев.

Пдозреваемый активно «сливал» данные через группы в социальных сетях и мессенджерах, администрируемых российскими спецслужбами.

«По его информации, оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу. В ходе обыска у задержанного корректировщика изъяты средства связи, содержащие доказательства его преступной деятельности», - сообщили в СБУ.

Мужчине сообщено о подозрении.

Напомним, ранее предателя разоблачили в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителям Кривого Рога обещают денежное вознаграждение за предоставление информации о шпионах, которые работают на рф, "сливая" оккупантам информацию об ВСУ.

Также сообщалось, что Кабмин выдал распоряжение относительно обязательной эвакуации - кого оно коснется.