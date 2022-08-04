Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, задержанный передавал россиянам точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе.
Более того, предатель делал это безвозмездно и, судя по опубликованной переписке, мечтал о скором приходе «русского мира».
Оккупантам он сообщил, что работает таксистом и возит много людей, в том числе военных.
«Работайте братья! Победа будет за нами!» - подбадривал российских захватчиков предатель украинцев.
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Пдозреваемый активно «сливал» данные через группы в социальных сетях и мессенджерах, администрируемых российскими спецслужбами.
«По его информации, оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу. В ходе обыска у задержанного корректировщика изъяты средства связи, содержащие доказательства его преступной деятельности», - сообщили в СБУ.
Мужчине сообщено о подозрении.
Напомним, ранее предателя разоблачили в Днепре.
Кроме того, Politeka.net писала, что жителям Кривого Рога обещают денежное вознаграждение за предоставление информации о шпионах, которые работают на рф, "сливая" оккупантам информацию об ВСУ.
Также сообщалось, что Кабмин выдал распоряжение относительно обязательной эвакуации - кого оно коснется.