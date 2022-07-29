Российские оккупационные войска сменили тактику по Николаеву и обстреливают город днем, бьют по местам скоплений людей в спальных районах. Об этом
"В связи с нашими успехами ВСУ на юге российские мрази поменяли тактику, вчера выстрелили по спальному району, я там ходил, никаких намеков на военные цели не нашел, развалили кучу домов в некомендантское время. Сегодня выстрелили в другой район возле остановки общественного транспорта . 12 человек лежит на земле", — рассказал Ким.
По уточненной информации, россияне обстреливают Николаев кассетными снарядами, в результате погибли уже пять человек. Еще семь получили ранения.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Многие из вас знали Глеба": погиб известный украинец, в Сети волна скорби
«Там мы их и похороним»: россия перебрасывает войска в стратегическую ловушку, что известно
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на подпорченный отпуск с детьми: "Всегда такой..."
"Холостяк" Макацария показал, как с молоденькой женой наслаждается медовым месяцем: фото
Ким призвал жителей быть осторожными и следить за воздушными тревогами.
Напомним, россияне сделали первый "жест доброй воли" в Херсоне.
Как сообщала Politeka, россияне упустили шанс для "жеста доброй воли" в Херсоне.
Также Politeka писала, что обнародовано видеообращение российских оккупантов из Херсона.