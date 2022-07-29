Виталий Ким сообщил о резком обострении ситуации в городе и обратился к местным жителям

Российские оккупационные войска сменили тактику по Николаеву и обстреливают город днем, бьют по местам скоплений людей в спальных районах. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"В связи с нашими успехами ВСУ на юге российские мрази поменяли тактику, вчера выстрелили по спальному району, я там ходил, никаких намеков на военные цели не нашел, развалили кучу домов в некомендантское время. Сегодня выстрелили в другой район возле остановки общественного транспорта . 12 человек лежит на земле", — рассказал Ким.

По уточненной информации, россияне обстреливают Николаев кассетными снарядами, в результате погибли уже пять человек. Еще семь получили ранения.

Ким призвал жителей быть осторожными и следить за воздушными тревогами.

Напомним, россияне сделали первый "жест доброй воли" в Херсоне.

Как сообщала Politeka, россияне упустили шанс для "жеста доброй воли" в Херсоне.

Также Politeka писала, что обнародовано видеообращение российских оккупантов из Херсона.