Как
Среди пострадавших есть 14-летний подросток, мальчик в момент обстрела оккупантов находился у входа в церковь.
«Подростка с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости, в тяжелом состоянии доставили в реанимацию областной больницы», - сообщила Замазеева.
По ее словам, после обеда оккупанты наносили удары со стороны Херсона. Под обстрелы попали Балабановка и Корабельный район Николаева.
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В свою очередь мэр города Александр Сенкевич
Местные телеграм-каналы показали последствия обстрела.
Напомним, ранее был задержан еще один корректировщик ракетных ударов россии по Николаевщине.
Также сообщалось о мощнейшем за все дни войны обстреле Николаева.
Кроме того, Politeka.net писала об ударе оккупантов по остановке общественного транспорта в Николаеве.