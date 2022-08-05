Как сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, в результате атаки на город ранения получили уже 22 человека.

Среди пострадавших есть 14-летний подросток, мальчик в момент обстрела оккупантов находился у входа в церковь.

«Подростка с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости, в тяжелом состоянии доставили в реанимацию областной больницы», - сообщила Замазеева.

По ее словам, после обеда оккупанты наносили удары со стороны Херсона. Под обстрелы попали Балабановка и Корабельный район Николаева.

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В свою очередь мэр города Александр Сенкевич добавил, что площадь поражения очень большая. Пострадали частные дома и многоэтажки. Есть пожары, значительные разрушения и жертвы.

Местные телеграм-каналы показали последствия обстрела.

Напомним, ранее был задержан еще один корректировщик ракетных ударов россии по Николаевщине.

Также сообщалось о мощнейшем за все дни войны обстреле Николаева.

Кроме того, Politeka.net писала об ударе оккупантов по остановке общественного транспорта в Николаеве.