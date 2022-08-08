Чоловік-переселенець, рятуючись від війни, загинув у курортному Трускавці Львівської області

Трагічний інцидент трапився 7 серпня, на вулиці Данилишиних, 5 у місті Трускавці, повідомляють місцеві ЗМІ.

Чоловік випав із вікна 9-поверхового будинку. Внаслідок падіння він помер на місці. Подробиці загибелі наразі невідомі.

За даними журналістів, чоловік був переселенцем, він приїхав до міста-курорту, рятуючись від війни.

“Трагедія на Данилишиних, 5. Переселенець випав із вікна і вбився на смерть. Вік приблизно 42-45 років. Сумно…” , - повідомили кореспонденти .

На місці події працювали медики, правоохоронці та рятувальники.

Раніше ми писали, що в селі Озерна Зборівського району Тернопільської області зіткнулися два автомобілі. У ДТП загинули троє людей.

Поліція встановила, що водій автомобіля SEAT виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Ford Focus. На місці трагедії загинули водії обох автомобілів. Це 46-річний мешканець одного з районів Тернопільщини та 38-річний мешканець Львова. Пасажир SEAT помер у лікарні.

Нагадаємо, війна ось-ось вступить у нову фазу - куди перемістяться найважчі бої.

Також повідомлялося, що росіяни видихаються і пустили в хід нові погрози, щоби примусити Україну до мирних переговорів.

Крім того, Politeka.net писала, що ситуація на фронті різко зміниться – до чого готується ЗСУ.