России очень нужно мирное соглашение с Украиной – она выдыхается.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил своетник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя обстрел россией территории Запорожской АЭС.

Арестович напомнил, что после обстрела оккупанты сразу обратились в международные организации с требованием осудить Украину за ядерный терроризм. Мол, это украинские войска, а не российские угрожают миру ядерной катастрофой.

"Эти события связаны. И говорят они о том, что рф очень нужно мирное соглашение. Они не тянут, они выдыхаются. Нужно перемирия на юге, где мы угрожаем наступлением. Не удалось сломить нас силой, шантажом, угрозами, не удалось договориться с Западом. В ход пошли пугалки о ядерной угрозе, исходящей от Украины", – подчеркнул Арестович, добавив, что всего бы этого не понадобилось, будь оккупанты уверены в своих вооружённых силах, которые могли бы выполнить поставленные боевые задачи.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС. Украинский лидер назвал это чрезычайно рискованной ситуацией для всей Европы.

«Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора.

Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания россии государством – спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от Росатома до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии», - подчеркнул президент Украины.

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