Украина и россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы боевых действий на юге.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире единого телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Наблюдается формирование российскими силами ударной группировки на Криворожском направлении и попытки подтянуть резервы", - заявила она.

По словам Гуменюк, угрозы и предупреждения о наступлении чрезвычайно активной стадии войны имеют место, и «мы должны это понимать — такие действия не исключаются».

«Но мы не должны паниковать. Из разных источников слышим разные сакральные даты, и все говорят о том, что необходимо эвакуировать мирное население. Мы это поддерживаем и призываем помочь нашим военным. Мы готовимся к активным боевым действиям, враг это видит и тоже готовится", — отметила Гуменюк.

Также она сообщила, что оккупанты пытаются "залатать" Антоновский мост в Херсоне и строят понтонные переправы. С их помощью оккупанты перевозят легкую военную технику и гражданский транспорт.

Однако, заверила Гуменюк, все мостовые постройки в оккупированном Херсоне, остаются под огненным контролем украинской армии.

"У нас есть оружие, которое позволяет попадать в определенную цель. То есть мы можем без разрушения инфраструктуры разрушить планы врага", — подчеркнула Гуменюк.

Также начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины сообщила, что ВСУ координируют действия с партизанами на юге, и скоро должны появиться значимые результаты совместной работы.

«[Партизанское движение] достаточно активное, в сочетании с нами, поэтому наше огневое поражение и их внутренний огонь во всех смыслах очень результативный. И я думаю, что в ближайшее время вы увидите именно те результаты, которые подчеркнут то, что мы действуем вместе», — рассказала Гуменюк.

Напомним, новая тактика ВСУ создала россиянам серьезные проблемы.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются захватить сразу два города.

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