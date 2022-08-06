Силы рф концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному наступлению.

Как сообщает британская разведка, война россии с Украиной вот-вот вступит в новую фазу.

Ожидается, что самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр.

Также сообщается, что россия перебрасывает на юго-запад технику и вооружение с Донбасса. В Крым перемещают технику из захваченных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя, из материковой части России через Керченский мост.

«Батальонно-тактические группы численностью от 800 до 1000 человек были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области», - констатируют в разведке.

Кроме того, в британской разведке констатируют, что 2 августа в Крым была переброшена новая БТГ, также идет передислокация БТГ восточной группировки войск.

«Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область», - предполагают в Минобороны Великобритании.

Тем временем, как отмечает разведка, силы ВСУ все чаще сосредотачивают удары на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях в южных регионах.

В число целей также включена стратегически важная железнодорожная ветка - чтобы попытаться повлиять на способность России пополнять логистические ресурсы.

Добавим, что по словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 7 складов и 2 базы рф.

Также в телеграм-каналах и пабликах сообщается о мощных взрывах во временно оккупированной Макеевке рядом с Донецком.

Местные жители говорят, что скорее всего горит склад с боеприпасами.

Напомним, россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.

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