Как сообщает британская разведка, война россии с Украиной вот-вот вступит в новую фазу.
Ожидается, что самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр.
Также сообщается, что россия перебрасывает на юго-запад технику и вооружение с Донбасса. В Крым перемещают технику из захваченных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя, из материковой части России через Керченский мост.
«Батальонно-тактические группы численностью от 800 до 1000 человек были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области», - констатируют в разведке.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Найден дневник экс-жены путина, о чем писала: будто училась сочинять у скабеевой
Фура протаранила 11 авто и загорелась: момент масштабного ДТП попал на видео
"Показалось, что Джоли": Каминская из "НеАнгелов" показала, как выглядела десять лет назад
Экс-жена Дзидзьо в "скандальной" позе неожиданно обратилась к украинцам: "Бросайте камни…"
Кроме того, в британской разведке констатируют, что 2 августа в Крым была переброшена новая БТГ, также идет передислокация БТГ восточной группировки войск.
«Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область», - предполагают в Минобороны Великобритании.
Тем временем, как отмечает разведка, силы ВСУ все чаще сосредотачивают удары на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях в южных регионах.
В число целей также включена стратегически важная железнодорожная ветка - чтобы попытаться повлиять на способность России пополнять логистические ресурсы.
Добавим, что по словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 7 складов и 2 базы рф.
Также в телеграм-каналах и пабликах сообщается о мощных взрывах во временно оккупированной Макеевке рядом с Донецком.
Местные жители говорят, что скорее всего горит склад с боеприпасами.
Напомним, россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.
Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала, почему и на сколько дней Николаев будет закрыт.