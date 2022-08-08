Трагический инцидент случился 7 августа, на улице Данилишиных, 5 в городе Трускавце, сообщают местные
Мужчина выпал из окна 9-этажного дома. В результате падения он скончался на месте. Подробности гибели пока неизвестны.
По данным журналистов, мужчина был переселенцем, он приехал в город-курорт, спасаясь от войны.
“Трагедия на Данилишиных, 5. Переселенец выпал из окна и разбился на смерть. Возраст примерно 42-45 лет. Грустно…”, - сообщили кореспонденты.
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На месте происшествия работали медики, правоохранители и спасатели.
Ранее мы писали, в селе Озерная Зборовского района Тернопольской области столкнулись два автомобиля. В ДТП погибли три человека.
Полиция установила, что водитель автомобиля SEAT выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Focus. На месте трагедии погибли водители обоих автомобилей. Это 46-летний житель одного из районов Тернопольщины и 38-летний житель Львова. Пассажир SEAT скончался в больнице.
Напомним, война вот-вот вступит в новую фазу - куда переместятся самые тяжелые бои.
Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.
Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.