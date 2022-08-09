У Миколаєві посилять контроль на дорогах через зростання порушень правил дорожнього руху

Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім і зазначив, що насамперед заходи направлені на військовослужбовців.

Звернення з'явилося в телеграм канали чиновника .

«Ніч пройшла спокійно, дякую Святому Миколаю. Що хочу сказати – у нас два тижні буде відпрацювання правил дорожнього руху, насамперед нашими Збройними силами, бо збільшилася кількість порушень. Я попереджав по-доброму. Два тижні поліція спільно з ВСП відпрацьовуватиме» - заявив Віталій Кім.

Крім того, голова Миколаївської ОВА повідомив, що на 9 серпня росіяни знову завдали ракетних ударів по місту та області.

За його інформацією, близько 07:00 ворог обстріляв околиці міста Миколаєва. Попередньо обійшлося без жертв.

Також вранці під обстрілом був населений пункт Лимани у Миколаївському районі. Окупанти вдарили по околицях села.

Нагадаємо, перелякані окупанти відповзають подалі від кордону з Україною.

Також повідомлялося, що українські захисники в ніч проти 8 серпня потужно вдарили по позиціях окупантів.

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