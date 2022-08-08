Украинские защитники в ночь на 8 августа мощно ударили по позициям кафиров.

Как сообщила в эфире единого телемарафона руководитель координационного прессцентра сил охраны и обороны "Юга" Наталья Гуменюк, под удар снова попали мосты через Днепр – в Херсоне и Новой Каховке, а также вражеские базы.

По ее словам, отработан тот же огневой контроль, который ВСУ держали уже несколько суток в этом направлении.

«У него есть свои меткие результаты. Попадания достаточно серьезные, как по Антоновскому мосту, так и по Каховскому мосту», – рассказала Гуменюк.

Кроме того, ВСУ уничтожили несколько российских баз с боеприпасами.

Также Гуменюк отметила, что работа партизан на временно оккупированных территориях и попадания ВСУ по позициям существенно подрывают моральное состояние врага.

"Это – отсутствие боекомплектов, отсутствие техники, которую они только что завезли, а она снова исчезает, «отминусование» личного состава, которого и так врагу не хватает. То, что они подтягивают силы и технику, мы наблюдаем, но им приходится этими резервами "латать дыры", – добавила Гуменюк.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что пора уже ударить по Крымскому мосту и шутят, что оккупантам на Херсонщине уже нужно не убегать, а зарываться в землю.

Напомним, ВСУ мощно ударили по местам дислокации врага в оккупированном Мелитополе.

Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.