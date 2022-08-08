Но и, как пишет Defense Express, непосредственно на территории россии. Так, собственные источники сказали изданию, что русское командование решило несколько сдвинуть полевой лагерь двух подразделений 6-й армии западного военного округа, который дислоцируется в Белгородской области.
В результате оккупанты переместили свой лагерь из поселка Комсомольский, ориентировочно расположенного в 22-23 км от границы с Украиной, в поселок Хохлово (50-51 км от Украины). Подчеркивается, что враг таким образом хочет разместить свои войска как можно дальше от высокоточного украинского оружия.
"Вместе с тем, чтобы этот лагерь оказался вне зоны ракетных систем HIMARS, рф должна "отодвинуть" его еще по меньшей мере на 30-40 км", - объясняют в Defense Express.
Напомним, украинские защитники в ночь на 8 августа мощно ударили по позициям оккупантов.
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Как сообщила в эфире единого телемарафона руководитель координационного прессцентра сил охраны и обороны "Юга" Наталья Гуменюк, под удар снова попали мосты через Днепр – в Херсоне и Новой Каховке, а также вражеские базы.
Также Гуменюк отметила, что работа партизан на временно оккупированных территориях и попадания ВСУ по позициям существенно подрывают моральное состояние врага.
Кроме того, ВСУ мощно ударили по местам дислокации врага в оккупированном Мелитополе.