Российские захватчики боятся высокоточного оружия ВСУ не только по своим позициям на временно оккупированных территориях Украины.

Но и, как пишет Defense Express, непосредственно на территории россии. Так, собственные источники сказали изданию, что русское командование решило несколько сдвинуть полевой лагерь двух подразделений 6-й армии западного военного округа, который дислоцируется в Белгородской области.

В результате оккупанты переместили свой лагерь из поселка Комсомольский, ориентировочно расположенного в 22-23 км от границы с Украиной, в поселок Хохлово (50-51 км от Украины). Подчеркивается, что враг таким образом хочет разместить свои войска как можно дальше от высокоточного украинского оружия.

"Вместе с тем, чтобы этот лагерь оказался вне зоны ракетных систем HIMARS, рф должна "отодвинуть" его еще по меньшей мере на 30-40 км", - объясняют в Defense Express.

Напомним, украинские защитники в ночь на 8 августа мощно ударили по позициям оккупантов.

Как сообщила в эфире единого телемарафона руководитель координационного прессцентра сил охраны и обороны "Юга" Наталья Гуменюк, под удар снова попали мосты через Днепр – в Херсоне и Новой Каховке, а также вражеские базы.

Также Гуменюк отметила, что работа партизан на временно оккупированных территориях и попадания ВСУ по позициям существенно подрывают моральное состояние врага.

Кроме того, ВСУ мощно ударили по местам дислокации врага в оккупированном Мелитополе.