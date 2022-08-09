Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким и отметил, что в первую очередь мероприятия направлены на военнослужащих.

Обращение появилось в телеграм-канале чиновника.

«Ночь прошла спокойно, спасибо Святому Николаю. Что хочу сказать – у нас две недели будет отработка правил дорожного движения, в первую очередь нашими Вооруженными силами, потому что увеличилось количество нарушений. Я предупреждал по-хорошему. Две недели полиция совместно с ВСП будет отрабатывать» - заяил Виталий Ким.

Кроме того глава Николаевской ОВА сообщил что очь на 9 августа россяине снова нанесли ракетные удары по городу и области.

По его информации, около 07:00 враг обстрелял окрестности города Николаева. Предварительно, обошлось без жертв.

Также утром под обстрелами был населенный пункт Лиманы в Николаевском районе. Оккупанты ударили по окрестностям села.

Напомним, перепуганные оккупанты отползают подальше от границы с Украиной.

Также сообщалось, что украинские защитники в ночь на 8 августа мощно ударили по позициям оккупантов.

Также Politeka.net писала, в каком еще крупном украинском городе не будет отопительного сезона.