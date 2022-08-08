Об этом, как пишет Politeka.net, заявил мэр Славянска Вадим Лях. По его словам, эвакуация местного населения продолжается.
Также он предупредил, что отопительного сезона в городе не будет - управляющие компании консервируют отопительные системы, чтобы их можно было использовать в будущем.
Напомним, ранее украинские власти принялт решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.
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Отказаться от эвакуации можно – для этого человеку необходимо подтвердить подписью, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за собственную жизнь.
Напомним, ранее стало известно, что отопительного сезона не будет в многострадальном Мариуполе.
Тем временем Украина готовится к своей самой сложной зиме - какими будут тарифы и хватит ли энергоресурсов.
Также сообщалось, кто из украинцев рискует остаться этой зимой без отопления.
«На прифронтовых территориях уже есть проблемы со снабжением газа, поскольку перебивают газопроводы, а ремонтировать их достаточно тяжело. Сейчас там практически невозможно обещать потребителям бесперебойные поставки», - предупредили украинцев.