У ніч на суботу, 20 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи, які чуло все місто.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні вночі потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто", - написав він.

За попередніми даними, сталося потрапляння до російської військової бази в районі аеродрому.

"Колаборанти відразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювало їхнє ППО. Так спрацювало, що дим іде досі. Однак якщо в росармії таке ППО, ЗСУ точно дістануть їх якнайшвидше", - повідомив Федоров.

Водночас місцевий гауляйтер Володимир Рогов заявив, що у місті нібито працювала ППО з ракет, випущених із реактивних систем залпового вогню.

Однак на кадрах ясно видно, що ракети прилетіли за метою, а не були збиті в повітрі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про катастрофу росіян у Криму.

Також повідомлялося, що на зустрічі Зеленського із президентом Туреччини Ердоганом було підписано важливий документ.

Тим часом у Росії продовжують горіти військкомати – у Мережу злили нове відео.