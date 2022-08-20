Про це повідомив міський голова Мелітополя
"Сьогодні вночі потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто", - написав він.
За попередніми даними, сталося потрапляння до російської військової бази в районі аеродрому.
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"Колаборанти відразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювало їхнє ППО. Так спрацювало, що дим іде досі. Однак якщо в росармії таке ППО, ЗСУ точно дістануть їх якнайшвидше", - повідомив Федоров.
Водночас місцевий гауляйтер Володимир Рогов заявив, що у місті нібито працювала ППО з ракет, випущених із реактивних систем залпового вогню.
Однак на кадрах ясно видно, що ракети прилетіли за метою, а не були збиті в повітрі.
Нагадаємо, раніше стало відомо про катастрофу росіян у Криму.
Також повідомлялося, що на зустрічі Зеленського із президентом Туреччини Ердоганом було підписано важливий документ.
Тим часом у Росії продовжують горіти військкомати – у Мережу злили нове відео.