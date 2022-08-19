В Сети появились кадры горящего военкомата, расположенного недалеко от российского города Тверь.

В телеграм-канале «Молния» также соощают, что в результате пожара от здания якобы остался только фундамент.

На опубликованных кадрах запечатлен действительно сильный пожар.

«Что сгорит – то не сгниет», «Какое сильное зарево», «Туристическую визу этому красавцу. Отпуск заслужил. Хорошая работа», «Местные умирать не хоят?», «Не хило горит. Куряки кругом», «Эрдоган в дверь. Хаймарсы в Тверь», «Сдетонировали документы, хлопнули папки», - штутят в Сети.

Отметим, что это далеко не первый случай пожара в российских военкоматах с 24 февраля. Так в статье, размещенной на Wikipedia и посвященной атакам на российские военкоматы, описываются десятки случаев возгораний в зданиях военкоматов в разных регионах россии.

Также пожары случались в зданиях ФСБ, Росгвардии и даже на КПП отдела полиции.

Напомним, ранее сообщалось, кого еще Кремль планирует отправить на войну в Украину.

Также Politeka.net писала, что на кадрах из Луганска россиянам наглядно показали, как их будут отлавливать на улицах - "за любовь к россии надо платить".

Кроме того, Politeka.net писала, что жителей Санкт-Петербурга уже напугала куча повесток в почтовых ящиках.