В телеграм-канале «Молния» также соощают, что в результате пожара от здания якобы остался только фундамент.
На опубликованных кадрах запечатлен действительно сильный пожар.
«Что сгорит – то не сгниет», «Какое сильное зарево», «Туристическую визу этому красавцу. Отпуск заслужил. Хорошая работа», «Местные умирать не хоят?», «Не хило горит. Куряки кругом», «Эрдоган в дверь. Хаймарсы в Тверь», «Сдетонировали документы, хлопнули папки», - штутят в Сети.
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Отметим, что это далеко не первый случай пожара в российских военкоматах с 24 февраля. Так в статье, размещенной на Wikipedia и посвященной атакам на российские военкоматы, описываются десятки случаев возгораний в зданиях военкоматов в разных регионах россии.
Также пожары случались в зданиях ФСБ, Росгвардии и даже на КПП отдела полиции.
Напомним, ранее сообщалось, кого еще Кремль планирует отправить на войну в Украину.
Также Politeka.net писала, что на кадрах из Луганска россиянам наглядно показали, как их будут отлавливать на улицах - "за любовь к россии надо платить".
Кроме того, Politeka.net писала, что жителей Санкт-Петербурга уже напугала куча повесток в почтовых ящиках.