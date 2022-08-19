Западные чиновники констатируют, что у Украины успехи "глубоко в тылу россии".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на западного чиновника.

После взрывов на авиабаре Саки во временно оккупированном россией Крыму более 50% боевых самолетов морской авиации российского черноморского флота вышли из строя.

Чиновник на условиях анонимности сказал, что Украина сейчас последовательно достигает "кинетических эффектов" глубоко "в тылу россии", что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку россии и "значительное психологическое влияние на российское руководство".

Напомним, ранее появилась информация, что путин якобы готов на мирные переговоры с Зеленским.

Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.

Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.