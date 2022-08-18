Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие Турции в послевоенном восстановлении Украины, подписан.

Подписание документа прошло во Львове, 18 августа, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

Уточним, что свои подписи в меморандуме поставили Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш.

Уже в ближайшее время будет создана украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления. В рамках группы также будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты.

Известно, что в качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, соединяющего Бучу и Ирпень со столицей.

Он был разрушен в начале полномасштабного российского вторжения, что фактически остановило наступление захватчиков на столицу.

Добавим, ранее президент Украины и Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш во время встречи во Львове обсудили возможные направления дальнейшего развития зерновой инициативы – ее усовершенствование и повышение уровня безопасности реализации.

Еще одной важной темой переговоров стал ядерный шантаж РФ на Запорожской АЭС. По словам Зеленского, ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск.

Тем временем стало известно, что россия готовит на завтра, 19 августа, провокацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщают в украинской разведке. Представители "Росатома" уже покинули станцию.

"Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта", - сообщили в ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, что Эрдоган якобы приехал к Зеленскому с информацией из Кремля.

Кроме того, сообщалось, во сколько миллиардов Путину обошелся крымский мост и почему он для него так важен.

Также сообщалось, что министр Резников заявил, что самое страшное украинцы уже пережили.