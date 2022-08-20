Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город", - написал он.

По предварительным данным, произошло попадание в российскую военную базу в районе аэродрома.

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"Колаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработало их ПВО. Так сработало, что дым идет до сих пор. Однако если в росармии такое ПВО, ВСУ точно достанут их как можно скорее", - сообщил Федоров.

В тоже время местный гауляйтер Владимир Рогов заявил, что в городе якобы работала ПВО по ракетам, выпущенным из реактивных систем залпового огня.

Однако на кадрах ясно видно, что ракеты прилетели по цели, а не были сбиты в воздухе.

Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.

Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.

Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.